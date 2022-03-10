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Son dakika haber! Metrobüs kazasında 4 yolcu hafif yaralandı

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.

Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika haber! Metrobüs kazasında 4 yolcu hafif yaralandı

AA / Güncel

Beylikdüzü, Esenyurt, Metrobüs, İstanbul, Güncel, Haberler

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