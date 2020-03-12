İstanbul'daki metrobüs kazası davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis cezası Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve 17 kişinin zarar görmesine yol açtığı iddia edilen sanık, "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve 17 kişinin zarar görmesine yol açtığı iddia edilen sanık, "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Akbulut katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Akbulut, kendisinin yaşlı bir insana yardım etmeye çalıştığını, olayın bu aşamaya gelmesinin asıl nedeninin metrobüs şoförünün ettiği küfür olduğunu öne sürerek, "Üzgünüm." dedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Akbulut, "Olayın buraya gelmesini ben de istemezdim." ifadesini kullandı.

Duruşmada, olayda kullanılan şemsiyeyi silahtan sayan mahkeme, sanığın "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016'da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na giden metrobüsün, Acıbadem durağında yoldan çıkarak kaza yaptığı belirtilmişti.

Kazanın, sanık Murat Akbulut'un metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na şemsiyeyle vurması sonucunda meydana geldiği aktarılan iddianamede, olayda 17 kişinin zarar gördüğü ifade edilmişti.

İddianamede, Akbulut'un "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA