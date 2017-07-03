İstanbul'daki Kuyumcu Soygunu Girişimi

Ataşehir'de, 3,5 ay önce meydana gelen soygun girişimine karıştıkları iddiasıyla aranan ve bir sigara satış aracını gasp etmek isterken polisle girdikleri silahlı çatışmanın ardından yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin sabah saatlerinde Sancaktepe'de düzenlediği operasyonda, polisle girdikleri çatışmada yaralanan 4 şüphelinin hastanedeki tedavileri sürerken, yara almadan gözaltına alınan 1 kişinin de emniyetteki sorgusu devam ediyor.



Ataşehir'de 18 Mart'ta meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminin faili oldukları belirlenen 5 şüpheliden M.A. (38) ile A.S'nin (42) cezaevi firarisi olduğu, S.P'nin (28) "resmi belgede sahtecilik", G.Ş'nin (37) "kuyumcu soygunu" ve "ruhsatsız silah bulundurmak", O.Y'nin (35) ise "uyuşturucu kullanmak" ile "tehdit" suçlarından poliste kaydının bulunduğu ortaya çıktı.



Bu arada, polisle çatışmaya giren şüphelilerin kullandığı 2 ruhsatsız tabancaya el konulduğu öğrenildi.



Olay



Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Sokağı'nda 18 Mart'ta meydana gelen soygun girişiminde, silahlı ve kar maskeli kişiler bir kuyumcu mağazasına girmiş, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüphelilerin silahla ateş açması sonucu iş yeri sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralanmış, olayın meydana geldiği sokaktaki esnaf Adil Bozdemir ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.



Olaya karışanların yakalanması için çalışmasını sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı bu sabah Sancaktepe'de durdurmak istemiş, bir sigara satış aracını gasp etmek istedikleri tespit edilen 5 kişinin içinde bulunduğu araçtan polise ateş açılmış, çıkan çatışmada 4'ü yaralı olmak üzere 5 zanlı ele geçirilmişti.