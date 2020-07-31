İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk
31.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:28

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Avcılar'da vatandaşlar, belediyenin belirlediği kurban satış ve kesim alanında yoğunluğa neden oldu. Otoparkta yer kalmayınca birçok sürücü, araçlarını D-100 Karayolu yan yola park etmek zorunda kaldı.

Merkezefendi ve Kağıthane'deki kurban kesim yerlerine gelen vatandaşların zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Kesim yerlerinin önceki bayramlara göre daha sakin olduğu gözlenirken alanda pandemi önlemlerine de dikkat edildi.

"Hayvanlar satıldı ama fiyatlar düşük"

Kartal Belediyesinin Yunus Mahallesi'nde oluşturduğu kurban satış alanındaki kurbanlıkların tamamı satıldı. Pazarda 30 yıldır kurban satışı yaptığını anlatan Aziz Kılıç, AA muhabirine, hayvanların tamamını satmayı başardığını ancak fiyatların biraz düşük olduğunu söyledi.

Kılıç, bu yıl 25 kurbanlık satmayı başardığını belirterek, "Hamdolsun kazasız belasız malımı bitirdim, şimdi Konya Ereğli'ye döneceğim." dedi.

Yetkili komisyon tarafından belirlenen bölgede kurban kesim alanı oluşturan Çınar Derneği Başkanı Ali Öztürk de bu yıl 76 kurban keseceklerini kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kesim yapmaya özen gösterdiklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Burada hissedarların bekleme alanı var, kesim alanımız, doğrama alanı ve hisse teslim noktası var. Bekleyen hayvanlar sırasıyla kesim alanına geliyor. Orada kesilip, derisi yüzülüyor, işkembesi çıkartılıyor ve hayvanlar dört parça halinde doğrama bantlarına geliyor. Doğrama bantlarında da etler kemiklerden sıyrıldıktan ve parçalandıktan sonra terazi kısmına getiriliyor. Terazide yedi hisse yapıldıktan sonra teslim noktasından hisse sahibine teslim ediliyor. Her hisse sahibinin hayvanını hangi saatte keseceği belli, Kovid-19 önlemleri kapsamında saatlerinde gelip hisselerini teslim alıyorlar. Sistemimiz bu şekilde yürüyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Güncel
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özlem Zengin İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Can Yaman Şeyma Subaşı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ali Palabıyık Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 16:07:32. #1.14#
title