İstanbul'daki konaklama tesislerinin yüzde 84'ü "Güvenli Turizm Sertifikası" aldı

İstanbul Valiliği, kentte faaliyet gösteren 1028 konaklama tesisinin yüzde 84'ünü kapsayan 861 tesisin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Güvenli Turizm Sertifikası" aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamına alınan koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığının 1 Temmuz 2020 tarih ve 2020/14 sayılı genelgeleriyle faaliyetine devam eden 50 oda ve üzeri kapasiteli tüm konaklama tesislerinin yetkili sertifikasyon şirketlerinden "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 8 Ekim 2020 tarih ve 2020/17 sayılı genelge ile sertifika alma zorunluluğunun kapsamı genişletilerek, faaliyetine devam eden 30-49 oda arası kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli ve belediye belgeli tüm konaklama tesislerine de 1 Ocak 2021'e kadar "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda, ilçe kaymakamlıkları tarafından 2020 Aralık'tan bu yana "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.

İstanbul'da Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu olan; 30-49 arası oda kapasiteli ve bakanlık Turizm İşletme Belgeli 145, Belediye Belgeli 303 tesis olduğu kaydedilen açıklamada, 50 oda ve üzeri kapasiteli bakanlık Turizm İşletme Belgeli 386, Belediye Belgeli 194 olmak üzere toplamda 1028 tesis olduğu bildirildi.

Açıklamada, 30-49 arası oda kapasiteli 359; 50 oda ve üzeri kapasiteli 502 olmak üzere toplam 861 tesisin, yani toplam tesis sayısının yüzde 84'ünün Güvenli Turizm Sertifikası aldığı belirtildi.

Toplam tesis sayısının yüzde 14'ünü kapsayan 148 tesisin faaliyetine devam etmediği aktarılan açıklamada, 6 tesisin sertifikası olmadığı için kapatıldığı, 13 tesisin ise kapasitesi 30 odadan daha düşük olduğu veya faaliyet alanının değiştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu