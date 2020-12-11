İstanbul'daki konaklama tesislerine "güvenli turizm" denetimi

İstanbul Valiliği, "Güvenli Turizm Sertifikası" alması zorunlu konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla turizm sektöründe "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin yönetimiyle ilgili genelgeler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediye belgeli faal durumdaki 50 oda ve üzeri kapasiteli konaklama tesislerinin 15 Temmuz 2020 tarihine kadar, 30-49 oda arasındaki konaklama tesislerinin ise 1 Ocak 2021 tarihine kadar "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Sertifika verilmesine dair kriterlerin Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının internet sitesinde ilan edildiğinin ifade edildiği açıklamada, ilgili genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 98 sayılı kararının, sektör temsilcileri ve ilgili kuruluşlara duyurulduğu vurgulandı.

İstanbul'da bugün itibarıyla 50 oda ve üstü Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 362, belediye ruhsatlı 230 olmak üzere, toplam 592 konaklama tesisinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu tesislerden 422'si Güvenli Turizm Sertifikası'nı almıştır. 15 Temmuz 2020 tarihine kadar zorunlu oldukları Güvenli Turizm Sertifikası'nı halen almadığı tespit edilen 170 konaklama tesisi, ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaymakamlıklarımızca oluşturulan ekipler tarafından denetlenmiştir. İstanbul genelinde konaklama tesislerinde yapılan denetimler sonucunda 3 tesis Güvenli Turizm Sertifikası almıştır, 12 tesis Güvenli Turizm Sertifikası almadığı için kapatılmış, 53 tesise sertifika sürecini tamamlaması için 10 günlük süre verilmiş, 92 tesisin kapalı olduğu, 10 tesisin de turizm sektörü dışında faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Belirlenen kriterleri sağlayan ve uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından Güvenli Turizm Sertifikası verilen tesisler, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı internet sitesinde yayımlanmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir turizm hedefine ulaşabilmek için, ilimizde faaliyet gösteren ve Güvenli Turizm Sertifikası alması zorunlu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı