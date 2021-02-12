İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı
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İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

12.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:21
İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Amasya'da polis ekipleri, kendilerini arayan Gülbahar Dandan'ın isteği üzerine 71 yaşına giren annesi Fethiye Boğa'ya doğum günü kutlaması yaptı.

Amasya'da polis ekipleri, kendilerini arayan Gülbahar Dandan'ın isteği üzerine 71 yaşına giren annesi Fethiye Boğa'ya doğum günü kutlaması yaptı.

İstanbul'da yaşayan Dandan, polis ekiplerini arayarak, annesinden uzak olduğunu ve Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü kutlamalarını istedi.

İsteği geri çevirmeyen ve pasta alan ekipler, Dandan'ın 71 yaşındaki annesi Fethiye Boğa'nın evine gitti. Karşısında polis ekipleri gören Boğa, büyük mutluluk yaşayarak, doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

Fethiye Boğa'ya çiçek takdim eden ekipler, kızı Dandan'ı da cep telefonlarından görüntülü arayarak bu anlara şahit olmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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