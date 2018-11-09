İstanbul'daki Kazaklar Buluştu

Kazakistan Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Darkhan Kaletayev ve Vatandaşlar Vakfı Başkanı Nurtay Abkayev, Türkiye'de faaliyet gösteren Kazak vakıf ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Topkapı Kültür Parkı'ndaki gerçekleyen toplantıda, Vatandaşlar Vakfı'nın faaliyetleri ve çalışma alanları ile Türkiye-Kazakistan ilişkileri konusunda bilgi verildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının sonunda açıklama yapan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'de bulunan Bakan Kaletayev ile Vatandaşlar Vakfı Başkanı Abkayev'ın İstanbul'da yaşayan Kazakistanlılarla verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir ay önce Kazakistan Cumhurbaşkanlığı nezdinde Vatandaşlar Vakfı'nın kurulduğunu aktaran Saparbekulı, "Bu vakfın amacı, Kazakistan'ın dışında yaşayan 5 milyona yakın Kazak vatandaşının sorunlarıyla ilgilenmektir. Vakfımızın Başkanı Abkayev, yeni kurulan bu devlet kurumumuzun tanıtımını yaptı, katılımcıları bilgilendirdi." dedi.

Toplantıya Türkiye'deki Kazak-Türk Dostluk vakıf ve derneklerin temsilcileriyle kanaat önderlerinin katıldığını aktaran Saparbekulı, "Herkes karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümü konusunda düşünce ve önerilerini dile getirdi. Ayrıca Kazak kültürü, dili, örf ve adetlerinin korunması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu." diye konuştu.

Vatandaşlar Vakfı ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Sapabekulı, şunları kaydetti:

"Vakfımız ile Yunus Emre Enstitüsü arasında da bir işbirliği imzalandı. Toplantıya katılanlar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken hem kendilerini tanıttı hem de çalışmalarını anlatma imkanı buldu. Toplantıda, Türkiye ile Kazakistan arasında dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği dile getirildi. Önümüzdeki dönemde iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi konusunda herkes katkısını ortaya koyacaktır."