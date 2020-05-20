İstanbul'daki Karadenizliler çay üretimi için yollara düştü
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İstanbul'daki Karadenizliler çay üretimi için yollara düştü

İstanbul'da 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli izin belgelerini alarak memleketlerine gitmek için yollara düştü.

İstanbul'daki Karadenizliler çay üretimi için yollara düştü
20.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:25

İstanbul'da 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli izin belgelerini alarak memleketlerine gitmek için yollara düştü.

İstanbul ile 15 ilde uygulanan 'seyahat kısıtlaması'na takılan çay üreticilerinin yüzünü güldüren haberi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Çay üreticilerinin İçişleri Bakanlığı'na başvurarak gerekli izin belgelerini almaları halinde Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerine gidebilecekleri duyurulmuştu. Kararın ardından İstanbul'daki çay üreticileri de kısıtlamanın kalktığı gece yarısından itibaren memleketlerine gitmek için yollara düştü. Kimi vatandaşlar özel araçlarıyla memleketlerine giderken kimisi ise otobüslerle yola çıktı.

Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı Mevki'inde de polis ekipleri de 'seyahat kısıtlaması' kararına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çay üretimi için yola çıkan vatandaşlar gerekli izin belgeleri gösterdikten ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra yollarına devam edebiliyor.

Denetimler sırasında durdurulan ve kontrolleri yapılan Doğu Karadeniz otobüsündeki yolcular da çay hasadı için memleketlerine gidebildiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Havva Koç isimli bir vatandaş, "İş için gidiyoruz. Bahçemizi temizleyeceğiz elimizden geldiği kadar. Mutluyuz. Şehirde kalmıştık, köyümüzde gidiyoruz" dedi.

"BİZİM İÇİN BAYRAM ERKEN BAŞLADI"

Rize Kalkandere'ye gittiğini söyleyen İsmail Karaca, "2 aydır bekliyoruz. Çok şükür Cumhurbaşkanımız yol izni verdi. Bizim için bayram erken başladı. Çok mutluyuz. Memleketimize çay hasadına gidiyoruz" diye konuştu.

Eşiyle birlikte Rize'ye giden Murat Kuk, "Çay üretimi için gidiyoruz. Kısıtlama çok şükür kalktı. Cumhurbaşkanımız izin verdi, gidiyoruz tam zamanında. Mutluyum" dedi. Ailesiyle birlikte yola çıkan 10 yaşındaki Arda Civelek ise, "Babamla birlikte çay toplayacağız, ona yardım edeceğim" diyerek köye gittiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

(Gamze Erdemir - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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