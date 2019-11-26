İstanbul'daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale
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İstanbul'daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Tünel'de toplanan kadınların eyleminin ardından dağılmak istemeyen küçük bir grup polis barikatına yürüdü.

26.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:46

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Tünel'de toplanan kadınların eyleminin ardından dağılmak istemeyen küçük bir grup barikatına yürüdü. Polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı



Haber Videosu: İstanbul'daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale
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