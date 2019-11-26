İstanbul'daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Tünel'de toplanan kadınların eyleminin ardından dağılmak istemeyen küçük bir grup polis barikatına yürüdü.
26.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:46
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Tünel'de toplanan kadınların eyleminin ardından dağılmak istemeyen küçük bir grup polis barikatına yürüdü. Polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: İstanbul'daki Kadın Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale