İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto devam ediyor
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İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto devam ediyor

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesi ve Başbakan Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etti.

i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesi ve Başbakan Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etti.

Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'da insanlık dışı hareketlerde bulunmaya başlayan İsrail Hükümetine karşı tepkiler artıyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğunda vatandaşlar ellerine Filistin ve Türk Bayrağı alarak İsrail'i protesto etti.

"Ümmetin bütün coğrafyası bir bütündür"

Protestoda grubu adına konuşan Özgür–Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Filistin Davası üzerinden meşrulaştırmaya çalışanların oyunlarına, onların kirli hesaplarına alet edilmemelidir. Kardeşler, şunu biliyoruz: Ümmetin bütün coğrafyası bir bütündür. Doğu Türkistan'dan Suriye'ye Amerika'dan Mısır'a kadar zulüm karşısında direnen kardeşlerimizle beraberliğimizi bütünleştirmek gereği gibi Filistin Davası'na da ayrı tutarlılıkla ve aynı endişelerle zalimler karşısında haktan, adaletten ve insanlıktan yana olan herkesi kucaklamalıyız, kucaklayabiliriz" şeklinde konuştu.

Ellerine Filistin ve Türk Bayrağı alan vatandaşlar protestonun ardından dağıldı. - İSTANBUL

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto devam ediyor
İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto devam ediyor
İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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