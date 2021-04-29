İstanbul'daki iş çevrelerine yönelik dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek
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İstanbul'daki iş çevrelerine yönelik dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek

İstanbul'daki iş çevrelerine yönelik dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da yerleşik iş çevrelerine yönelik 17-18 Mayıs'ta dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da yerleşik iş çevrelerine yönelik 17-18 Mayıs'ta dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla ülke genelinde dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.

Mart 2020'ye kadar yüz yüze yapılan seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi devam ediyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İstanbul Sanayi Odası (İSO) eğitim organizasyonu ile İstanbul'da yerleşik iş çevrelerine yönelik 17-18 Mayıs'ta dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Seminerler, dahilde ve hariçte işleme rejimleri, Bakanlık tarafından ihracatta uygulanan destek programları, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları, "Kolay İhracat Platformu", pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ticarette teknik engeller, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu", Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları ile e-ticaret ve e- ihracat gibi konuları kapsıyor.

55 seminer düzenlenecek

Bakanlık, 2020'de 75 ilde 17 iş birliği kuruluşu ile 45 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenledi ve bu seminerlere 4 bin 131 kişi katıldı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde de 10 iş birliği kuruluşu ile 24 ilde yapılan 20 çevrim içi seminere 3 bin 626 kişi katılım sağladı.

Öte yandan bu yıl video konferans yöntemiyle 55 dış ticaret bilgilendirme semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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