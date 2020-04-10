İstanbul'daki iki köprü, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kapsamında mavi-beyaz renkleriyle... İstanbul'daki, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mavi ve beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

İstanbul'daki, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mavi ve beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla renklendirildi.

İstanbul Boğazı'ndaki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kapsamda polis teşkilatı armasının renkleri olan mavi ve beyaz renklerine büründü.

Aydınlatmanın gün doğana dek süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA