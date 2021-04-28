İstanbul'daki hobi dükkanlarına "tam kapanma" öncesi ilgi arttı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde vatandaşlar hobi dükkanları ve kırtasiyelere ilgi gösterdi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde vatandaşlar hobi dükkanları ve kırtasiyelere ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar dükkanlar önünde yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve iş yerlerinde bulunan kasaların önlerindeki kalabalık dikkati çekti.

Kadıköy'deki birçok hobi ve kırtasiye dükkanı sosyal mesafe kuralına uygun şekilde müşterilerini kabul etti. Tam kapanmanın ardından mağazaların satışlarına çevrim içi devam edeceği öğrenildi.

Hobi ürünleri satan mağazanın müdürü Mehmet Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 gün 10 saatlik kapanma sürecinde evlerinde zaman geçirecek vatandaşların genellikle hobi ve sanatsal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Şirin, vatandaşların bu dönemde evde hobi faaliyetlerini sürdürmek için sanatsal malzeme, hobi boyama ve ahşaba çok talep gösterdiğini kaydetti.

Tam kapama kararının açıklanmasının ardından mağazada yoğun hareketlik olduğunu dile getiren Şirin, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar telaş halinde alışverişlerini yapıyorlar. Daha çok ahşap ve yağlı boyaları, seramik malzemeleri, fırça ve tuvalleri tercih ediyorlar. Orta ölçekli, çok fazla masraflı olmayan ürünler. Pandemi başladığından beri de ürünlerimiz tercih edilmişti. Ahşap boyama çok talep görüyor. Bir şekilde iyi bir hobi. Sulu boyada da çok ciddi bir talep var. Yarın son gün ama online satışımız devam ediyor."

"Anne, baba ve çocuk evde etkinlik yapacağız"

Alışveriş yapan Tuğba Abalı Aşık ise evde geçireceği süreyi 2,5 yaşındaki kızıyla değerlendireceğini belirtti.

Evde birçok etkinlik yapacaklarını aktaran Aşık, "Anne, baba ve çocuk evde etkinlik yapacağız. Tuval ve süsleme ürünleri ile akrilik boyalar aldım." dedi.

Müşterilerden Berfu Ulusoy da tatile gidemedikleri için bazı malzemeler aldığını kaydederek, "Dekorasyon işi yapıyorum. Onları paketliyor olacağım. Evde bu dönemi sıkıcı geçirmemeye çalışacağız." diye konuştu.

Canan Demirel, Şile'deki bir köyde olacağını belirterek, "Resim yapacağım. Tuval ve pastel kağıtları aldım. Online pastel dersleri alıyorum." ifadelerini kullandı.

Meltem Güney de mimarlık fakültesinde okuduğunu, bu süreci evde ders yaparak geçireceği için birçok kırtasiye malzemesi seçtiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan