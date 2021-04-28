İstanbul'daki hobi dükkanlarına "tam kapanma" öncesi ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'daki hobi dükkanlarına "tam kapanma" öncesi ilgi arttı

İstanbul'daki hobi dükkanlarına 'tam kapanma' öncesi ilgi arttı
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde vatandaşlar hobi dükkanları ve kırtasiyelere ilgi gösterdi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde vatandaşlar hobi dükkanları ve kırtasiyelere ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar dükkanlar önünde yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve iş yerlerinde bulunan kasaların önlerindeki kalabalık dikkati çekti.

Kadıköy'deki birçok hobi ve kırtasiye dükkanı sosyal mesafe kuralına uygun şekilde müşterilerini kabul etti. Tam kapanmanın ardından mağazaların satışlarına çevrim içi devam edeceği öğrenildi.

Hobi ürünleri satan mağazanın müdürü Mehmet Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 gün 10 saatlik kapanma sürecinde evlerinde zaman geçirecek vatandaşların genellikle hobi ve sanatsal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Şirin, vatandaşların bu dönemde evde hobi faaliyetlerini sürdürmek için sanatsal malzeme, hobi boyama ve ahşaba çok talep gösterdiğini kaydetti.

Tam kapama kararının açıklanmasının ardından mağazada yoğun hareketlik olduğunu dile getiren Şirin, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar telaş halinde alışverişlerini yapıyorlar. Daha çok ahşap ve yağlı boyaları, seramik malzemeleri, fırça ve tuvalleri tercih ediyorlar. Orta ölçekli, çok fazla masraflı olmayan ürünler. Pandemi başladığından beri de ürünlerimiz tercih edilmişti. Ahşap boyama çok talep görüyor. Bir şekilde iyi bir hobi. Sulu boyada da çok ciddi bir talep var. Yarın son gün ama online satışımız devam ediyor."

"Anne, baba ve çocuk evde etkinlik yapacağız"

Alışveriş yapan Tuğba Abalı Aşık ise evde geçireceği süreyi 2,5 yaşındaki kızıyla değerlendireceğini belirtti.

Evde birçok etkinlik yapacaklarını aktaran Aşık, "Anne, baba ve çocuk evde etkinlik yapacağız. Tuval ve süsleme ürünleri ile akrilik boyalar aldım." dedi.

Müşterilerden Berfu Ulusoy da tatile gidemedikleri için bazı malzemeler aldığını kaydederek, "Dekorasyon işi yapıyorum. Onları paketliyor olacağım. Evde bu dönemi sıkıcı geçirmemeye çalışacağız." diye konuştu.

Canan Demirel, Şile'deki bir köyde olacağını belirterek, "Resim yapacağım. Tuval ve pastel kağıtları aldım. Online pastel dersleri alıyorum." ifadelerini kullandı.

Meltem Güney de mimarlık fakültesinde okuduğunu, bu süreci evde ders yaparak geçireceği için birçok kırtasiye malzemesi seçtiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'daki hobi dükkanlarına "tam kapanma" öncesi ilgi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:31:09. #1.16#

title