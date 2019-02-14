İstanbul'daki Helikopter Kazasında Flaş Gelişme

Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA