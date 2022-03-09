İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçuş kısıtlamasına gidildi. 10 Mart Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda seferler yüzde 30, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 20 oranında azaltıldı.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda İstanbul'da özellikle yarından itibaren etkisini arttırarak sürdürmesi beklenen kar yağışına karşı, kentteki havalimanlarında tedbirler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul havalimanlarındaki uçuşlarda kısıtlamaya gidildi.

İstanbul Havalimanı'nda yüzde 30 uçuş kısıtlaması

Yarın etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. Bugün itibariyle kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarın yüzde 20, sonraki gün 30 azaltıldı

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş kısıtlamasına gidildi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel