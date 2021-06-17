İstanbul'daki hastanede aşı yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı tanımlanmasının ardından İstanbul'daki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşanmaya başladı.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı tanımlanmasının ardından İstanbul'daki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşanmaya başladı. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yaşanan aşı yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı hakkının tanımlanmasının ardından vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. İstanbul'daki hastanelerde de aşı kuyruğu oluştu. Aşı olmak için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hastanedeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı