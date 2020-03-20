İSTANBUL'DAKİ GÜVEN HUZUR DENETİMLERİ 8 BİN 287 KİŞİ SORGULANDI İstanbul'da yapılan Güven Huzur Denetimi'nde 8 bin 287 kişi sorgulanırken 53 bin 885 TL para cezası kesildiği açıklandı.

İstanbul'da yapılan Güven Huzur Denetimi'nde 8 bin 287 kişi sorgulanırken 53 bin 885 TL para cezası kesildiği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 39 ilçede birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli ile birlikte Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat, çevik kuvvet, ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması varsa suç aletlerinin elde edilmesi amaçlanan denetimlerde polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

Denetim kapsamında Türkiye vatandaşı 8 bin 287 kişi sorgulanırken, yabancı uyruklu 141 kişi sorgulandı. Aranan 18 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 2 bin 439 araç denetlenirken, 82 araç hakkında işlem yapıldı, 14 araç ise trafikten men edildi. Denetimler kapsamında 186 metruk bina, 92 umuma açık yer denetlenirken, 2 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 53 bin 885 lira para cezası kesildi. 5 kişiye adli idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA