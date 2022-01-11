İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi defnedildi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir inşaat alanında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Cemal Eker'in (42) cenazesi, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir inşaat alanında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Cemal Eker'in (42) cenazesi, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.

Eker'in cenazesi ailesi tarafından İstanbul'dan alınarak Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Eker'in yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Eker'in akrabası Murat Eker, AA muhabirine, olayın ihmal sonucu yaşandığına inandıklarını belirterek, "Amcam Cemal Eker'in ihmal sonucu bu olayı yaşadığı kanısındayız. Hukuki anlamda ne gerekiyorsa sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Kredi kullanarak birkaç yıl önce ev satın almıştı, onu ödemeye çalışıyordu." dedi.

Eker'in 2'si erkek 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'nda dün inşatta çalışan 2 işçi göçüğün altında kalmış, işçilerden biri enkazdan çıkarılırken, Eker'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi defnedildi

İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi defnedildi

İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi defnedildi

İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi defnedildi

Son dakika haber... Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi (1)

Son dakika haber... Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi (1)

 Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

 Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title