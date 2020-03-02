İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor
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İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor

Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul'a geldi.

02.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:16
İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor

Sınır kapılarının açılmasıyla 'nin dört bir yanındaki göçmenler 'ye gitmek için ilk durakları olan 'a geldi. 'daki parklarda toplanan göçmenler, bugün de buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Edirne'ye gitmek için otobüs bekleyen Devir Abuliç, 'Avrupa'ya gidiyorum. Önce Yunanistan'a oradan da belki Almanya'ya gideceğim dedi. Eşyalarıyla birlikte parklarda bekleyen göçmenlerden bazıları parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parklarda beklemeye devam etti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor
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