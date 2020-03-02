İstanbul'daki göçmenler Aksaray'dan Edirne'ye gitmeye devam ediyor

02.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:01

SINIR kapılarının açılmasıyla Türkiye 'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne 'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul 'a geldi. Aksaray 'daki parklarda toplanan göçmenler, bugün de buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Edirne'ye gitmek için otobüs bekleyen Devir Abuliç, "Avrupa'ya gidiyorum. Önce Yunanistan'a oradan da belki Almanya'ya gideceğim" dedi. Eşyalarıyla birlikte parklarda bekleyen göçmenlerden bazıları parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parklarda beklemeye devam etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA