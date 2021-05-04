İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı İstanbul'da 10 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da 10 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde 10 ilçede toplam 20 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlenmiş, operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 15 şüpheli gözaltına alınmış, fuhuşa sürüklenen 20 kadın da kurtarılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kurtarılan 20 kadından 13'ünün de oturma izni olmadığı için sınır dışı edildiği öğrenildi.

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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