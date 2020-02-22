İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI
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İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

22.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:32
İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 komiserin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan 19 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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