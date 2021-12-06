İstanbul'daki FETÖ'nün askeri mahrem soruşturması kapsamında Samsun'da bir emekli albay yakalandı - Haberler
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İstanbul'daki FETÖ'nün askeri mahrem soruşturması kapsamında Samsun'da bir emekli albay yakalandı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
İstanbul'daki FETÖ'nün askeri mahrem soruşturması kapsamında Samsun'da bir emekli albay yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, soruşturma çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olan A.D'yi Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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