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İstanbul, İtfaiye, Beyoğlu, Galata, 3. Sayfa

İstanbul'daki feci yangının detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki feci yangının detayları ortaya çıktı Galata'daki iş hanının çatısındaki yangının sobadan çıktığı belirlendi Hayatını kaybeden 34 yaşındaki Bilal Payalan yangından 1 saat önce binaya girmiş Galata'daki bir iş hanının çatısında meydana gelen yangında hayatını kaybeden kişinin...

03.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:01
İstanbul'daki feci yangının detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki feci yangının detayları ortaya çıktı

Galata'daki iş hanının çatısındaki yangının sobadan çıktığı belirlendi

Hayatını kaybeden 34 yaşındaki Bilal Payalan yangından 1 saat önce binaya girmiş

İSTANBUL - Galata'daki bir iş hanının çatısında meydana gelen yangında hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Bilal Payalan olduğu belirlendi. Yangının sobadan çıktığı tespit edilirken, ölen kişinin ise olaydan 1 saat önce binaya girdiği ortaya çıktı. Gençten geriye ise fotoğrafları kaldı.

Beyoğlu Galata Şimşir Sokak'ta dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda önceden otel olarak kullanılan 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yanmıştı. Olay yerine sevk edilen Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede alevleri söndürerek yangını kontrol altına almıştı. Soğutma çalışmaları sürdüğü esnada binaya girerek çatı katına çıkan ekipler, yanmış bir ceset buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının sobadan çıktığı belirlendi

Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren itfaiye ve polis ekipleri, binada yaptığı incelemelerde yangının sobadan çıktığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ise ölen kişinin 34 yaşındaki Bilal Payalan olduğu ortaya çıktı. Binaya yangından 1 saat önce girdiği belirlenen Payalan'ın dumandan boğularak bayıldığı ve yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Payalan'dan geriye ise mutlu fotoğrafları kaldı.

İstanbul'daki feci yangının detayları ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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İstanbul'daki feci yangının detayları ortaya çıktı
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