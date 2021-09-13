İstanbul'daki fabrika yangını 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü
Bahçelievler'de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.
Bahçelievler'de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.
Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan yatak fabrikası saat 17.00 sıralarında içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında alev alev yanmaya başlamıştı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edilmiş, şans eseri ölen yada yaralanan olmamıştı. Yanan fabrika itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
(Furkan Tan/İHA)