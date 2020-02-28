İstanbul'daki düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla Edirne'ye hareket etti
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, otobüslerle Kazlıçeşme'den Edirne'ye gitti.
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, otobüslerle Kazlıçeşme'den Edirne'ye gitti.
İstanbul'da yaşayan ve Afgan uyruklu olduğu belirtilen düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Kazlıçeşme'de toplandı.
Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler otobüslere binerek, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye doğru yola çıktı.
Kaynak: AA