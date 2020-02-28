İstanbul'daki düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla Edirne'ye hareket etti
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İstanbul'daki düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla Edirne'ye hareket etti

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, otobüslerle Kazlıçeşme'den Edirne'ye gitti.

28.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:54
İstanbul'daki düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla Edirne'ye hareket etti

'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, otobüslerle 'den 'ye gitti.

'da yaşayan ve Afgan uyruklu olduğu belirtilen düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Kazlıçeşme'de toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler otobüslere binerek, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

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