İstanbul'daki düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla Edirne'ye hareket etti

28.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:54

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, otobüslerle Kazlıçeşme'den Edirne'ye gitti.

İstanbul'da yaşayan ve Afgan uyruklu olduğu belirtilen düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Kazlıçeşme'de toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler otobüslere binerek, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA