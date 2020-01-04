: İstanbul'daki düzensiz göçmen sayısı azaldı

04.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:28

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen yıl Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 2019 yılındaki düzensiz göçle mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul'da Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını aktaran Yerlikaya, başka illere kayıtlı 97 bin 255 Suriyeli'nin geçen sene İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.

Yakalanan 118 bin 432 düzensiz göçmenden 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğine dikkati çeken Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Valiliği'nce hazırlanan, "Düzensiz Göç ile Mücadele 2019" başlıklı bir videoya da yer verdi.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı son 3 yılın toplamından fazla

Paylaşılan bilgilere göre, 2019'da yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, son 3 yılın toplamından fazla. Bu verilere göre, yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2016'da 10 bin 183, 2017'de 18 bin 254 ve 2018'de 28 bin 364 olurken, bu rakam 2019'da 118 bin 432 oldu.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 2016'da 2 bin 346, 2017'de 7 bin 814 ve 2018'de 11 bin 292 olduğu, 2019'da bu rakamın 37 bin 582'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyelilerin sayısının 2016'da 438 bin 861, 2017'de 538 bin 1, 2018'de 557 bin 663, 2019'da 479 bin 420 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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