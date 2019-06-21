İstanbul'daki "DuşPed" uygulaması 5 noktada hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sahipli ve sahipsiz hayvanlar için başlattığı "DuşPet" hizmeti yaygınlaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sahipli ve sahipsiz hayvanlara her türlü bakım, tedavi, ameliyat, protez, kısırlaştırma, mikroçip ile kayıt altına alma gibi işlemleri sürdüren büyükşehir belediyesi, yeni bir uygulama hayata geçiriyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakımevlerinde şampuanla yıkama, durulama, tüy kremi uygulama, dış parazitleri önleyici solüsyon püskürtülerek parazit önleme ve ardından kurutma işleminin yapılabildiği DuşPet'ler, İstanbul'un 5 farklı noktasında vatandaşların kullanımına sunulacak. Yıkıma işlemi, yaklaşık 15 dakika sürecek.

Kısırkaya ve Tepeören bakımevlerinde verilen DuşPet hizmeti artık Şişli Maçka Demokrasi, Kartal Çeçenistan, Kadıköy Göztepe, Kadıköy Moda ve Beşiktaş Yıldız parklarında şehir tuvaletleri yanında sunulacak.

Hizmetin sistemli, güvenli ve sürdürülebilir olarak verilebilmesi için özellikle şehir tuvaletlerinin olduğu uygun alanlara yerleştirilmesi planlanırken, bu sayede makinelerin güvenlik, temiz su, atık su gideri ve elektrik altyapısından yararlanması hedeflendi.

Vatandaşlar DuşPet'leri, Tarife Komisyonu'nun belirleyeceği uygun bir ücret karşılığında kullanabilecek.

Buradan elde edilecek gelir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçları için değerlendirilecek.

Ödemeler, İstanbulkart ile yapılabilecek. İlk etapta 5 farklı noktaya yerleştirilecek DuşPet'ler zamanla farklı noktalarda da yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA