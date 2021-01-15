İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
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İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi

15.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:37
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi

Ersan SAN / İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ersan SAN/ İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.  Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi.


İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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