İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı
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İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı

İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü görenleri mest etti.

04.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:30

İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü görenleri mest etti.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay göz kamaştırdı. Emirgan sahiline gezmek üzere gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile dolunayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Köprü ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu.

İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı

Kaynak: İHA

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