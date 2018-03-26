İstanbul'daki Din Görevlilerinden Suriyelilere 400 Ton Un Yardımı

İstanbul'da görev yapan din görevlileri tarafından Kilis'e Suriyeliler için 400 ton un gönderildi.

İstanbul'da görev yapan din görevlileri öncülüğünde toplanan 400 ton un, ekmek yapılmak üzere Kilis'e getirildi. Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi ile Kilis İl Müftülüğü olarak Suriyelilere yardıma öncülük ettiğini ifade ederek, "Çalık Camii'ne yapılan saldırı üzerine ilimize gelen din görevlisi arkadaşlarımız, buradaki durumu gördükten sonra yardıma koşuyorlar. Bugün 16 tırlık yardım konvoyu ile ilimize geldiler. Her tırda 25 ton olmak üzere 16 tırda toplam 400 ton un bulunuyor. Yakında yeni kurduğumuz fırın devreye girecek. Allah nasip ederse günde 100 bin ekmek üretecek kapasitede bir fırın. Gelen unları ekmeğe dönüştürerek, Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz" dedi. - KİLİS