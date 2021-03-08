İstanbul'daki DHKP/C operasyonu
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İstanbul'daki DHKP/C operasyonu

08.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:26
İstanbul'daki DHKP/C operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 5 Mart'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi ve terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları öne sürülen T.O. ve B.C.I. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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