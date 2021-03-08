İstanbul'daki DHKP/C operasyonu
08.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:26
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 5 Mart'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi ve terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları öne sürülen T.O. ve B.C.I. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış