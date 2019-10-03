03.10.2019 20:27

İstanbul'daki depremin en duygusal görüntüsü

Sultangazi'de 8 yaşındaki iki minik engelli arkadaşlarını depremde tek başına bırakmadı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde Sultangazi'deki bir okulda 2 minik öğrenci, yürüme zorluğu çeken engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan çıkardı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sultangazi'deki Yunus Emre İlkokulu'nda deprem anında 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan dışarıya çıkardı. Yaşanan o tahliye anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki minik öğrencinin engelli arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. Biri kız iki küçük öğrencinin, yürüme engelli Ecrin Başkaya'nın kollarına girerek dışarı çıkardığı görülüyor.

Yaşanan o anları anlatan engelli öğrenci Ecrin Başkaya, "Aslında korktum. Ayla gidecekti geri döndü. Berat'ta bana dedi ki 'gidecektim sana yardım ettim'. Sonra geldiler benim elimi tuttular çıktık dışarı. O gün korktum. En çok Berat yardım ediyor bana" dedi.

Ecrin'in arkadaşı Berat Yalçın, "Az kalsın onu orada bırakıyordum. Ama çok korktum. Birden aklıma geldi. Yoksa ben gidiyordum" diye konuştu.

Kaçarken geri dönüp Ecrin'i aldıklarını söyleyen kız arkadaşı Alya Revna Çelik, "Ben aslında Ecrin dışarıda zannetmiştim. Onu ilk başta görmedim. Sonra kapıdan çıkarken arkama baktım Ecrin kalkıyordu. Sonra Berat'la birlikte kolundan tutup dışarı çıkardık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA