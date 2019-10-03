İstanbul'daki depremin ardından 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı

03.10.2019 12:16

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliğine, 5 bin 253 riskli bina ihbarı geldi.



Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle