26.09.2019 15:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki deprem konusunda AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 kilometre derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil."

Kaynak: AA