İstanbul'daki deprem

İstanbul'daki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.

26.09.2019 14:52
İstanbul'daki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.

AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.

Duyuruda, 14.08'de merkez üssü Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde, 14.11'de 3.3, 14.26'da 4.1, 14.31'de 3.1, 14.34'te de 3.2 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA
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