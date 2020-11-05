İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
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İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA

05.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:17
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA

BAHÇELİEVLER, Bayrampaşa, Çekmeköy, Sancaktepe, Bağcılar ve Kartal'da yapılan Covid-19 denetimleridne yüzlerce araç sorgulanırken pandemi tedbirlerine uymayan sürücülere 54 bin TL ceza yazıldı.

BAHÇELİEVLER, Bayrampaşa, Çekmeköy, Sancaktepe, Bağcılar ve Kartal'da yapılan Covid-19 denetimleridne yüzlerce araç sorgulanırken pandemi tedbirlerine uymayan sürücülere 54 bin TL ceza yazıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çarşamba Günü, Bahçelievler, Bayrampaşa, Çekmeköy, Sancaktepe, Bağcılar ve Kartal'da vatandaşlar, taksiler ve toplu ulaşım araçları üzerinde Covid-19 denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında Bahçelievler'de 20 minibüs denetlenirken 6 minibüs sürücüsüne 6 bin TL ceza kesildi. Bayrampaşa'da yapılan denetimlerde 440 araç, 96 otobüs sorgulandı. 17 araç sürücüsüne 6 bin 822 TL ceza yazılırken 1 araç trafikten men edildi.   Çekmeköy'deki denetimlerde 204 araç sürücüsü, 17 taksi, otobüs ve minibüs kontrol edildi.14 araca toplam 34 bin 406 TL ceza kesildi. 4 araç trafikten men edildi. Sancaktepe'deki denetimlerde 238 araç sorgulanırken 13 araca 4 bin 970 TL ceza kesildi. Bağcılar'daki denetimlerde 52 araç sorgulandı. 2 araca bin 196 TL ceza kesildi. Kartal'daki denetimlerde 135 araç sorgulanırken 11 araca 6 bin 680 TL ceza kesildi. 5 araç trafikten men edildi.

- İstanbul

İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA
İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERE 54 BİN TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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