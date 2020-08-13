İstanbul'daki denetimlerde motosikletlilere ceza yığdı İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 359 motosiklet sürücüsüne 512 bin 446 lira para cezası verildi.

İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 359 motosiklet sürücüsüne 512 bin 446 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde ağırlıklı olarak motosiklet sürücülerine yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi. Oluşturulan denetim noktalarına durdurulan motosiklet sürücüleri Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirilerek ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.

TOPLAMDA 512 BİN 446 LİRA PARA CEZASI KESİLDİDenetimlerde durdurulan 3 bin 364 motosiklet kontrol edilirken, bunlardan 1'nin çalıntı, 7'sinin tescilsiz, 4'nün hacizli, 99'nun trafikten men edilen motosiklet olduğu tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca kasksız motosiklet kullanan 40 kişiye, sürücü belgesiz motosiklet kullanan 46 kişiye de ceza verildi. Denetimlerde 359 motosiklet sürücüsüne toplamda 512 bin 446 lira para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca, kontrol ettikleri bin 294 araçtan 13'nün trafikten men edilen araç olduğunu tespit ederken 2 kişinin ehliyetsiz araç kullandıklarını belirledi. Cezai işlem uygulanan 66 araç sürücüsüne 120 bin 685 lira para cezası verildi

- İstanbul

Kaynak: DHA