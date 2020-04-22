İstanbul'daki Dedeman Camii ihtiyaç sahipleri için 'sadaka taşına' dönüştürüldü Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, ülke genelindeki tüm camiler gibi ibadete kapatılan caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.

İstanbul Sarıyer'de ibadete kapatılan cami ihtiyaç sahiplerine Covid-19 salgını sürecinde yardımcı olmak üzere gıda ve temizlik malzemesi merkezine dönüştürüldü. Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, ülke genelindeki tüm camiler gibi ibadete kapatılan caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com