İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERADA: 8 GÖZALTI
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İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERADA: 8 GÖZALTI

17.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:59

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali TİNBEK / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilçede 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali TİNBEK/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilçede 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt olmak üzere 11 ilçede daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERADA: 8 GÖZALTI
İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERADA: 8 GÖZALTI
İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERADA: 8 GÖZALTI
İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERADA: 8 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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