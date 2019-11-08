İstanbul'daki deaş operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'daki deaş operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden 8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

08.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:26
İstanbul'daki deaş operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi

Haber: Özden ATİK/ , DHA

öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden 8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yapacaklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstanbul'daki deaş operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi
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