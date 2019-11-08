İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1)

İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden 8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

08.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:23
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi (1)

öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden  8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yapacaklarının değerlendirildiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
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