İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU: 8 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU: 8 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden 8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

08.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:21
İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU: 8 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

Haber: Özden ATİK/ , DHA

öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden  8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yapacaklarının değerlendirildiği ifade edildi.

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-Arşiv


Kaynak: DHA
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