Son dakika haberleri... İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan şüpehlilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan şüpehlilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı .İstanbul merkezli 8 ayrı ilçede DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 11 kişiden 8'i adli kontrol şartı uygulanırken, 2 kişi tutuklandı. 1 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haberleri... İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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