İstanbul'daki Darbe Girişimi Davasında Karar

İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Astsubay Yıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'daki Darbe Girişimi Davasında Karar

İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Astsubay Yıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Dunya.com