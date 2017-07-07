İstanbul'daki Darbe Girişimi Davasında Karar

İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Astsubay Yıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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