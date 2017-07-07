İstanbul'daki Darbe Girişimi Davalarında İlk Karar

İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar

Mahkeme, astsubay Yusuf Yıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı

23 sanık er tüm suçlardan beraat etti İSTANBUL - İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar açıklandı. 15 Temmuz'da İstanbul Valiliği'nin işgal girişimine yardıma ilişkin davada, astsubay Yusuf Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 23 erin beraatine karar verildi.

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Valiliği'nin işgal girişimine yardıma gittikleri iddiasıyla 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Yıldız cezaevinden getirilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık adına avukatları duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıkları avukatları temsil etti. Şikayetçi avukatları söz alarak tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşmada davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Yusuf Yıldız, "15 Temmuzda sivil kıyafetimle evime gitmeyi beklerken sadece birkaç saat sonra vatan haini olarak yargılandım. Hehangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Hiçbir darbe toplantısına katılmadım. Kışladan çıkarken emniyet düzenine uydum. Bulunduğum bölgede silahlarımızdan kurşun çıkmamıştır. Bylock kullanmadım, Bank Asya'ya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Yıldız'ı "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığa verilen hapis cezasının terörle mücadele kanunun maddesi gereğince yarı oranda arttıran mahkeme yasa gereği cezanın ağırlaştırılmış müebbette kalmasına karar verdi. Sanığın yargılamaya yapmış olduğu katkı, atılı suçlama nedeniyle bir pişmanlığının bulunmayışını dikkate alan mahkeme,cezada herhangi bir indirime yer olmadığına hükmetti.

Sanığın, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve T.C. hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatan mahkeme, Yıldız'ın bu kurumlara karşı bir eyleminin olmadığı gerekçesiyle bu iki suçtan karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yıldız hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan da karar verilmesine yer olmadığına değinildi.

Mahkeme, 23 erin suç işlemek kasıtları olmadığı gerekçesiyle, tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, davanın tek tutuklu sanığı astsubay Yusuf Yıldız'ın en başından beri darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve olay tarihinde de görev yaptığı belirtilmişti. Yıldız'ın 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki diğer erler ile birlikte hareket ettiği, onları emir komuta ettiği, sevk ve idare ettiği, dolayısıyla kendisinin FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu ifade edilmişti..

İddianamede, diğer sanıkların ise çıkış yaptıkları saat dikkate alındığında İstanbul genelinde bir darbe teşebbüsünün başladığını bildikleri, ancak emir ve komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri anlaşılmasına rağmen, araçta tek olan ve rütbeli konumunda bulunan Yusuf Yıldız'ı engellemedikleri belirtilmişti. Tüm sanıkların 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede ayrıca astsubay Yusuf Yıldız'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 er sanığın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan da 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.