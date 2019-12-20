İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı
İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2009 yılındaki cinayetin zanlısı olarak hakkında yakalama kararı bulunan O.Y'nin, A.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
O.Y'nin, uzun süredir sahte kimlikle esnaflık yaptığı tespit edildi.