İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için camilerde sela okundu.

28.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:44
İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu

'nin bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için camilerde sela okundu.

Kentteki camilerde, cuma namazı öncesi, şehit olan 33 asker için sela okundu. Selanın ardından cuma namazı öncesinde de Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edileceği belirtildi.

Kent genelinde ayrıca, bazı ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Kaynak: AA

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