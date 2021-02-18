İstanbul'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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İstanbul'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

18.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:58
İstanbul'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla namaz kılıp, dua etti.

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla namaz kılıp, dua etti.

Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde yatsı namazı öncesi Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandile ilişkin sohbetlerin yapıldığı programda, mevlit ve kasideler okundu, hatim duası edildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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